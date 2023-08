Ultime Notizie Roma del 11-08-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 agosto 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale in studio e mo sta la scrittrice Michela Murgia Era da tempo malato di cancro lei stessa nei mesi scorsi aveva rivelato di essere affetta da un carcinoma renale al quarto stadio aveva deciso di raccontare pubblicamente questi ultimi mesi di vita non solo attraverso i suoi canali Social ma anche con l’ultimo libro Tre ciotole rituali per un anno di crisi uscito a primavera dopo aver annunciato il ritiro degli incontri pubblici a giugno metà luglio aveva dato in articulo mortis la torre regista e musicista Lorenzo Terenzi la guerra in Ucraina il presidente dell’ice chi sarebbe pensando di sostituire Ministro della Difesa olex Nicola durante l’attacco sferrato ieri Borussia zaporizhia provocando un morto e 16 feriti è stato colpito un hotel utilizzato spesso da funzionari ONU e da operatori ...