Ultime Notizie Roma del 11-08-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 agosto 2023)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ieri all’indomani del video della Premier per la rubrica gli appunti di Giorgia in cui la presidente del consiglio fissava le sue condizioni per discutere con le posizioni sulla proposta di legge sul salario minimo il clima che si respirava vigilia dell’incontro a Palazzo Chigi tra la premier è leader di PD e Movimento 5 Stelle più Europa azione non è di più Rose Io comunque non lascia sperare che il tavolo che sta iniziando oggi possa portare uno sblocco positivo della discussione su una paga minima oraria fissata per legge gli abitanti di Mosca dovrebbero aspettarti altri attacchi Soprattutto visto che le difese aeree russe sembrano incapaci di rispondere alla situazione proteggere i loro cittadini a lanciare l’avvertimento è stato il portavoce dell’intelligence ...