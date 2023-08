Ultime Notizie Roma del 11-08-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 agosto 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano nuovamente gli After in apertura di giornale dopo l’interruzione della linea elettrica principale avvenuta la scorsa notte ieri si è verificato un problema ai tubi del terzo generatore di vapore dell’Unità 4 della centrale nucleare Ucraina dissapori già la più grande d’Europa finita in mano ai russi potrebbe essere stato innescato da un ennesimo blackout la rete elettrica della centrale l’amministrazione filorussa annunciato che il reattore numero 4 di controllato da Mosca è stato spostato da un arresto a caldo a uno freddo a causa di una perdita di vapore per ora non si segnala alcun aumento di radioattività l’agenzia per l’energia nucleare di Vienna è stata avvertita andiamo in Niger la guardato disposizione i propri responsabili militari affinché mettano ...