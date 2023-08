Ultime Notizie – Progettati batteri in grado di rilevare il Dna del tumore | lo studio

(Di venerdì 11 agosto 2023) Sono come ‘guardiani’ invisibili, indi intercettare il nemico in maniera efficiente e veloce. A puntare su di loro è un gruppo di scienziati Usa, che ha ingegnerizzato deiindila presenza di Dna tumorale in un organismo vivo. Un’innovazione testata con risultati positivi nei topi che potrebbe aprire la strada a nuovi biosensori hi-tech capaci di identificare infezioni, tumori e altre malattie. I ricercatori dell’University of California San Diego e un gruppo di colleghi in Australia hanno descritto il passo avanti su ‘Science’.come questi, in precedenza, erano statiper svolgere varie funzioni diagnostiche e terapeutiche, ma non avevano la capacità di identificare specifiche sequenze di Dna e mutazioni al di fuori delle cellule. Il ...

...per Tfr e Tfs con riforma fiscale Qual è la tassazione prevista per Tfr e Tfs attualmente Le ipotesi di nuova tassazione per Tfr e Tfs con riforma fiscale Stando a quanto riportano le, ...Ledi calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le ... Diretta calciomercato 11 agosto - Calciomercato.itEcco tutte le trattative e lein tempo ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 11 agosto. LIVE Sky Tg24

I nutile negarselo: Cristiano Ronaldo è destinato a far storia, non solo quattrini. L'ultima di CR7 dice che, dopo un gol su rigore che porterà l'Al Nasser alla finale della Champions araba, ha ...Trovare David Beckham in un fast food non è cosa da tutti i giorni. Per questo quando un cameriere del “Blu’s Barbeque” a Dallas si è trovato a servire ...