Ultime Notizie – Morte Michela Murgia | i funerali domani a Roma nella Chiesa degli Artisti

(Di venerdì 11 agosto 2023) Idella scrittrice, morta ieri all’età di 51 anni dopo una lunga malattia, avranno luogoalle 15,30, in piazza del Popolo, a. Malata da tempo, la scrittrice a maggio aveva annunciato di avere un tumore al quarto stadio e ormai “mesi di vita”. Ma, aveva confidato in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo per il ‘Corriere della Sera’, “non ho paura della. Ho vissuto dieci vite. Ho fatto cose che la stragrande maggioranza delle persone non fa in una vita intera. Cose che non sapevo neppure di desiderare. Ho ricordi preziosi”., CHI ERA: VITA, LIBRI, MALATTIA...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...ARTICOLO PRECEDENTE Teggiano, in fiamme cucina di un'abitazione: famiglia illesa ARTICOLO SUCCESSIVO Maiori, cerimonia di varo del nuovo battello antinquinamento 'Costa d'Amalfi'...

Mondo, ultime notizie. Sindaco Mosca: abbattuto un drone sulla città. Kiev attaccata con missili ... Il Sole 24 ORE

Ultime tre settimane di mercato e anche il neopromosso Genoa cerca gli ultimi colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Alberto Gilardino. Mercato Genoa, colpo Messias Trattativa in dirittura d’ ...Il nono e terzultimo episodio della stagione 2 di And Just Like That... ha introdotto nell'universo di Sex and the City un personaggio del quale i fan hanno sentito parlare più volte ma che in 25 anni ...