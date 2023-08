Ultime Notizie – “Mio padre in condizioni disumane”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il presidente del Niger deposto Mohamed Bazoum e i suoi familiari – la moglie e il figlio maschio – sono confinati, in, dai militari della Guardia presidenziale, nella loro residenza a cui è stata tagliata anche l’elettricià. Perdono peso – ile la madre cinque chili a testa, Salem, che ha 22 anni, dieci. Non c’è acqua pulita e dipendono dalla pasta e dal riso che vengono consegnati loro, “uniche cose che mangiano”, ha denunciato la figlia, Zazia Bazoum, in vacanza in Francia al momento del golpe, in una intervista al Guardian. “Non hanno carne, frutta e verdura. Quello che c’era nel frigorifero non è più mangiabile. I golpisti stanno usando questa situazione, l’elettricità e tutto il resto, come pressione psicologica, perché vogliono che miofirmi una lettera di dimissioni. Ma si ...