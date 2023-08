Ultime Notizie – Golpe in Niger | ultime news oggi 11 agosto 2023

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 11 agosto 2023) I capi degli Stati Maggiori dei Paesi della Comunità economica dei Paesi dell’Africa occidentale (Ecowas) si riuniranno domani ad Accra, in Ghana. Lo riporta Radio France Internationale ricordando che la riunione arriva dopo il vertice di ieri ad Abuja sulin. Durante il vertice i leader dell’Ecowas hanno deciso l’attivazione di una forza di riserva pronta ad intervenire inin caso di fallimento dei tentativi diplomatici di far ritornare l’ordine costituzionale nel Paese dove una giunta militare ha preso il potere il 26 luglio scorso. “Forte sostegno” arriva dal presidente della Commissione dell’Unione Africana (Ua), Moussa Faki Mahamat, dopo le “decisioni adottate dall’Ecowas sul cambiamento anticostituzionale in”. Faki esprime “profonda preoccupazione” per le condizioni di “detenzione del ...