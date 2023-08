Ultime Notizie – Covid Italia | stop a isolamento ma consigliato stare a casa se sintomatici | la circolare

(Di venerdì 11 agosto 2023)all’dei casie raccomandazioni più semplici e chiare per la loro gestione. Lo prevede laelaborata dalla direzione della Prevenzione del ministero della Salute, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge sulla fine dell’obbligo diper le persone positive a Sars-CoV-2, approvato dal Consiglio dei ministri. La– premettendo che non è più necessario rein– precisa che, qualora si risulti positivi a un test molecolare o antigenico, è “” “indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o Fff2), se si entra in contatto con altre persone. Se si è, rimanere a ...

Numeri in crescita rispetto allesettimane, ma certo non ci saranno sold - out: nel periodo clou delle vacanze degli italiani sono numerosissime le località turistiche che hanno registrato un ...Ancora sangue sulle strade italiane, anche in questesettimane teatro di terribili incidenti mortali . L'ultimo arriva dalla provincia di Ferrara , dove un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto. Un testimone ha ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Mondo, ultime notizie. Abbattuto drone su cielo di Mosca. Kiev: «I moscoviti si aspettino altri ... Il Sole 24 ORE

Lil Tay è veramente morta Sembrerebbe di no. "Vivo, morto o x" cantava Luciano Ligabue e questa frase sembra davvero essere quella che maggiormente si addice a questo che è ormai a tutti gli effetti ...Michela Murgia ha lavorato fino alla fine ai suoi scritti, che saranno pubblicati postumi. Tuttavia, la notte tra mercoledì e giovedì è stata molto difficile. Così tanto da spingere Michela a chiedere ...