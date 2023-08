Ultime Notizie – chi era la scrittiche sarda

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’ultima pagina della vita di Michela Murgia, durata soltanto un anno in più di mezzo secolo, si è chiusa oggi all’età di 51 anni: era nata a Cabras in provincia di Oristano il 3 giugno del 1972. Una vita che, prima di darle la notorietà raggiunta come scrittrice, soprattutto con il romanzo ‘Accabadora’, l’ha vista impegnata in tutt’altri ruoli, lontani l’uno dall’altro nonché tutti estranei al mondo della cultura letteraria: insegnante di religione, poi portiera di notte e venditrice di multiproprietà, consulente fiscale e dirigente in una centrale termoelettrica. E’ invece il mondo dei call center e del marketing telefonico quello che descrive nel suo primo libro, intitolato ‘Il mondo deve sapere’, scritto sotto forma di diario e inizialmente pensato come blog, pubblicato nel 2006 con il sottotitolo ‘romanzo tragicomico di una telefonista precaria’. Narrazione che ispira la ...

