Ultime notizie Calcio Estero | le parole di Klopp e Luis Enrique

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24: «Mbappé? Spero che si trovi un accordo, ma vi ricordo la filosofia del Psg…», allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lorient in Ligue 1. Liverpool,: «Abbiamo un accordo con il Brighton per Caicedo» Jurgen, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa del possibile acquisto di Moises Caicedo dal Brighton. Il Tottenham pensa a Lukaku per sostituire Kane: la situazione Dopo la cessione (praticamente conclusa) di Harry Kane al Bayern Monaco, il Tottenham pensa a ...