UFFICIALE – Stankovic in prestito alla Sampdoria! Occasione

(Di venerdì 11 agosto 2023) Filipha lasciato l’Inter dopo il pre-campionato da protagonista. Il portiere è ufficialmente un giocatore della Sampdoria, questo è il comunicato. COMUNICATO – FC Internazionale Milano comunica la cessione di Filipall’UC Sampdoria: trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione per il portiere classe 2002. fonte: inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Commenta per primo Filipè un nuovo giocatore della Sampdoria . Il giovane portiere, classe 2002 arriva in blucerchiato a titolo temporaneo con diritto di riscatto d all'Inter che mantiene il controriscatto, come si ...... 2023 18:47 10 Agosto Napoli,CajusteUFFICIALE: Cajuste è un nuovo calciatore del Napoli. ... Firma e ufficialità attese entro fine settimana; Filipha appena rinnovato (era in ...... ancora nonma in dirittura d'arrivo, è necessario intervenire per la porta e i blucerchiati sono corsi ai ripari. A prendere le redini della porta della Samp sarà Filip. Si ...

Inter, UFFICIALE: Stankovic alla Sampdoria, la formula | Mercato Calciomercato.com

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione dal F.C. Internazionale i diritti alle.FC Internazionale Milano comunica la cessione di Filip Stankovic all'UC Sampdoria: ecco la formula dell'operazione ...