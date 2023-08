Ufficiale | finalmente arriva l’annuncio | ha appena lasciato il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 11 agosto 2023) Mancava soltanto l’ufficialità, adesso ètodel club che lo ha acquistato in prestito dagli azzurri Una trattativa iniziata già da alcune settimane con ilche aveva accettato le richieste economiche per lasciare partire l’attaccante in prestito. L’Ancona oggi haannunciato, attraverso il proprio sito, l’arrivo di Antonio Cioffi proprio dagli azzurri. Il calciatore era giàto nel capoluogo marchigiano da alcuni giorni ma, per allenarsi con i nuovi compagni, aspettava il comunicato del club. Antonio Cioffi, attaccante napoletano classe 2002, è cresciuto nella squadra partenopea facendo tutta la trafila. È passato dal giocare dal settore giovanile fino ad esordire con la prima squadra. Nuova possibilità per Cioffi Il ...