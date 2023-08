UFFICIALE ? Stankovic è il nuovo portiere della Sampdoria

(Di venerdì 11 agosto 2023)allaè fatta! Èil passaggio delnerazzurro nel club blucerchiato. Inizia la sua nuova avventura.? Filipdiventa ufficialmente ungiocatore, nel momento in cui Emil Audero si presenta all’Inter. Dopo aver svolto questa mattina le visite mediche e aver firmato, il suo contratto appare tra quelli già depositati nella Lega Serie B. Ilinizia così la sua nuova avventura, a titolo temporaneo, nel club blucerchiato. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...

