UeD | Paolo Crivellin e Angela Caloisi aspettano un bimbo? L’indizio

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 11 agosto 2023)si sono conosciuti a Uomini e Donne. Sono passati anni dalla loro scelta e i due ancora stanno insieme. La coppia sembra fare sul serio e dopo una convivenza il prossimo passo potrebbe essere quello di allargare la famiglia. Il web ha raccolto un indizio fondamentale. Anche per loro c’è stato un lieto fine a Uomini e Donne, che ha proseguito anche all’esterno del dating show. Nonostante in molti non pensavano che la loro storia potesse durare così a lungo,sono ancora oggi una coppia solida e affiatata. Proprio in questi giorni si sta diffondendo il gossip secondo il quale i due sarebbero in dolce attesa. Ecco qual è statoraccolto dal web che non lascia ...