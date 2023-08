Udinese | Sottil | «Catanzaro tosto | era importante partire così»

(Di venerdì 11 agosto 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato dopo la vittoria per 4-1 contro ilin Coppa Italia Il tecnico dell’Andreaha parlato dopo la vittoria per 4-1 sulin Coppa Italia. LE PAROLE – «Mi aspettavo una partita insidiosa, ilè squadra tosta e non siamo stati attenti sul gol che ci hanno fatto. C’è stato un momento del primo tempo dove non avevamo le distanze giuste. Nella ripresa abbiamo fatto meglio certe cose, abbiamo costruito tanto in avanti e lasciato loro poco spazio. Eracol piede giusto e ci siamo riusciti».

6 - L'non fallisce l'obiettivo e supera il turno contro una formazione fastidiosa come il Catanzaro. Esame superato, per la Juve servirà però molto di più, soprattutto in fase ...Andrea, tecnico dell', ha parlato in conferenza stampa dopo il poker realizzato contro il Catanzaro in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. ' Mi aspettavo una partita ...Sono i friulani a superare il turno, contro un buonissimo Catanzaro che nel primo tempo ha creato diversi grattacapi alla formazione di Andreain vantaggio al nono minuto con Lovric, ...

Udinese, i convocati di Sottil per la Coppa Italia Calcio News 24

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia col Catanzaro. I friulani saranno la prima avversaria della Juventus in Serie A. VITTORIA – Mi ...Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo il poker realizzato contro il Catanzaro in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. "Mi aspettavo una partita in ...