Udinese | le pagelle di CM | Beto e Thauvin i migliori Lucca entra e segna

Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di- Catanzaro, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024.(3 - 5 - 2): Silvestri 7; Kabasele 6.5, Bijol 6.5, ...Ledell'Inter. Sommer 5: debutto da dimenticare. Male nelle uscite, incerto coi piedi. Ha ... Lazar Samardzic in serata a Milano, giovedì 9 agosto le visite mediche: l'ormai exè un ......alle probabili formazioni e ledella giornata. Indice Atalanta Bologna Cagliari Empoli Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Roma Salernitana Sassuolo Torino...

Udinese-Catanzaro 4-1, le pagelle: Thauvin ispirato, Bijol perfetto. Bene anche Beto TUTTO mercato WEB

La società bianconera è pronta per un nuovo incontro di campionato. Ecco le pagelle della partita di Coppa Italia contro il Catanzaro ...L'Udinese scenderà in campo alle 18 alla Dacia Arena contro il Catanzaro per il match valido per il trentaduesimo di finale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali con le ...