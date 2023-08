Ucraina | Zelensky licenzia tutti i capi regionali del reclutamento

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato oggi ilmento dii funzionariincaricati delmilitare per sradicare un sistema di corruzione che consente in ...

La nostra soluzione: licenziamo tutti i commissari militari", ha annunciatosu Telegram. "Stiamo licenziando tutti i commissari militari regionali. Questo sistema dovrebbe essere gestito da ...La nostra soluzione: licenziamo tutti i commissari militari', ha annunciatosu Telegram ( GUERRA IN, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery ......di sicurezza dell'. "Tra due settimane ci sarà una riunione del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale su questo tema. Saranno anche" prese delle "decisioni", ha promesso. ...

Guerra Ucraina, Zelensky licenzia tutti i capi militari regionali. Mosca chiude due aeroporti per i droni ucra ilmessaggero.it

Combattere la guerra contro la Russia non è un'impresa facile per l'Ucraina, soprattutto se i «nemici» sono in casa. Lo sa bene il presidente ucraino ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi il licenziamento di tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare ...