Ucraina | Mosca | Sventato attacco con droni Ancora raid su Zaporizhzhia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Kiev, 11 ago. (Adnkronos) - Continuano gli attacchi conin Russia. Le autorità russe affermano di aver, grazie alla difesa aerea, unconsulla capitale. Il sindaco, Sergey Sobyanin, ha confermato via Telegram che è stato "eliminato" un drone e ha riferito che "nessuno è rimasto ferito per la caduta di frammenti nella zona di Karamyshevskaya". "Non ci sono danni importanti - ha aggiunto - Sul posto ci sono i servizi d'emergenza". L'aeroporto Vnukovo diha sospeso per alcune ore le operazioni a causa di un drone. "Dalle 10.50 sono state revocate le restrizioni per i voli", hanno fatto sapere dallo scalo, secondo quanto riporta l'agenzia russa Tass. "Al momento la struttura opera in modalità standard", hanno aggiunto dopo le notizie delle scorse ore. Chiuso e poi ...