Ucraina | missili russi su Zaporizhzhia Mosca chiude aeroporto per allarme drone

... lo ha dichiarato al canale tv Kyiv24 il portavoce dell'Amministrazione militare della capitale, Mykhailo Shamanov, come riporta Rbc -. "Kiev è stata attaccata dabalistici ...... si legge in una dichiarazione del coordinatore umanitario per l', Denise Brown. "E' assolutamente inammissibile - prosegue la dichiarazione diffusa nelle scorse ore - Sono stata in questo ...Denise Brown diplomatica canadese, coordinatrice umanitaria Onu inL'agenzia nazionaleper l'energia nucleare, la Energoatom , ha lanciato un nuovo allarme: si segnala una perdita di ...

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi: Zaporizhzhia ancora sotto attacco Adnkronos

Colpito un hotel usato da funzionari Onu. Almeno un morto e 16 feriti. Lo scalo di Vnukovo sospende arrivi e le partenze ...Kiev è stata attaccata oggi con missili ipersonici Kinzhal e tutti gli obiettivi nemici sono stati abbattuti: lo ha dichiarato al canale tv Kyiv24 il portavoce dell'Amministrazione militare della capi ...