Ucraina | missili russi su Zaporizhzhia | allarme per la centrale

(Di venerdì 11 agosto 2023) Colpito un hotel usato da funzionari Onu. Almeno un morto e 16 feriti il bilancio dell'attacco. Biden chiede al Congresso altri 13 miliardi per aiuti militari a Kiev E’ di almeno un morto e 16 feriti il bilancio aggiornato dell’attaccostico russo che ieri sera ha colpito la cittàdi. Lo hanno confermato le autorità locali, precisando – come riporta Ukrinform – che fra i feriti vi sono quattro minori. Secondo i media locali è stato danneggiato l’edificio del Reikartz Hotel. L’albergo veniva utilizzato da staff delle Nazioni Unite. “Sono sconvolta per la notizia che è stato colpito da un attacco russo aun albergo spesso utilizzato da personale Onu e dai nostri colleghi delle ong che sostengono le persone colpite dalla guerra”, si legge in una dichiarazione del coordinatore ...

Intanto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto al Congresso più di 24.000 milioni di dollari aggiuntivi per l'assistenza all'. Questa richiesta include 13 miliardi per aiuti ...Anche un albergo in cui alloggiavano giornalisti e componenti di organizzazioni umanitarie è stato bombardato a Zaporizhzia dai russi. Una chiesa ed altri palazzi ancora devastati daidegli invasori per l'ennesimo crimine di guerra, con la morte di numerosi civili.Gli Stati Uniti e gli alleati continuano a rafforzare la loro presenza militare, fornendo all'armi letali, trasferendo iguidati Storm Shadow britannici all'AFU a maggio. Gli Stati ...

