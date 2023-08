(Di venerdì 11 agosto 2023) su Tg. La7.it - Iniziamo da Zelensky che in mattinata ha deciso di licenziare tutti i funzionari militari regionali , dopo la scoperta di casi corruzione tra addetti all'...

Iniziamo da Zelensky che in mattinata ha deciso di licenziare tutti i funzionari militari regionali , dopo la scoperta di casi corruzione tra addetti all'arruolamento e soggetti coscritti non ......il raggio di un, più breve sarà la guerra". 'I missili a lungo raggio si sono rivelati cruciali. Questo è il motivo per cui i Taurus e gli Atacms sono essenziali per il successo dell'...... mentre in realtà si è trattato di un solo. I suoi detriti sono caduti in due distretti ... Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko aveva chiesto ai cittadini di Kiev di raggiungere i ...

Ucraina, missile russo su un parco: muore un bambino TGLA7

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare per sradicare la corruzione. Il portavoce dell'intelligence militare ucraina, ...(LaPresse) In Ucraina è stata una giornata di pesanti attacchi delle forze russe: un missile russo ha ucciso un bimbo di 8 anni nella ...