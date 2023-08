Ucraina | la Russia massacra i civili Dagli Usa 40 miliardi per Kiev

(Di venerdì 11 agosto 2023) Nell’sotto attacco russo neppure gli edifici dove risiedono funzionari dell’ONU restano al riparo dai bombardamenti. Ed è di almeno un morto e 16 feriti il bilancio dell’attacco missilistico delle truppe di Mosca che la sera del 10 agosto ha colpito la città di Zaporizhzhia. Lo hanno confermato le autorità locali, precisando, riporta Ukrinform, che fra i feriti vi sono 4 ragazzi minorenni. Secondo i media locali le bombe russe hanno danneggiato l’edificio del Reikartz Hotel. Un albergo regolarmente a disposizione dello staff delle Nazioni Unite. “Sono sconvolta per la notizia che un attacco russo a Zaporizhzhia ha centrato un hotel spesso utilizzato da personale ONU e dai nostri colleghi delle ong che sostengono le persone colpite dalla guerra” si legge in una dichiarazione del coordinatore umanitario per l’, Denise Brown. L’Hotel ...

