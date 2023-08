TS – Nzola alla Fiorentina | lascia lo Spezia dopo tre anni | il comunicato

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 11 agosto 2023) 2023-08-10 21:40:13 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport:, che compirà 27il prossimo 18 agosto, è reduce dretrocessione in Serie B con lo, che non è riuscito a salvare nonostante i 13 gol messi a segno in 31 giornate prima che le aquile si arrendessero nello spareggio salvezza all’Hellas Verona.Ilufficiale della: “ACFcomunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore M’BaladalloCalcio., nato a Buco-Zau (Angola) il 18 agosto 1996, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie del Carpi, Trapani e ...