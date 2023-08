TS – Inter | Zanetti e il litigio nella sfida con la Juve | “Mi ha infastidito molto…”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 11 agosto 2023) 2023-08-11 18:36:12 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: TORINO – Sono 50 le candeline spente da Javier, 50 anni per una leggenda dell’e di tutta l’Argentina. Pupi, il soprannome ereditato dal fratello Sergio, si racconta e svela molti aneddoti della sua lunga carriera da calciatore prima e da dirigente poi. Uno dei più corretti, in campo e fuori,ha voluto raccontarelungavisrta a La Nacion, dell’ultima volta che ha dovuto litigare. Un avvenimento molto raro per l’argentino che spiega così l’ultima volta che gli è successo qualcosa di simile: “Mi sono molto arrabbiato per un episodio che ha coinvolto lantus quando ci siamo qualificati per l’ultima finale di Coppa Italia, qualche mese fa. L’atteggiamento delle persone che ...