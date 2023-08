Truffe agli anziani | recuperati in A1 gioielli e denaro rubati a una 91enne

Leggi su lortica

(Di venerdì 11 agosto 2023) La Polizia di Stato di Arezzo ha denunciato due ventenni e recuperato monili in oro, orologi preziosi econtante per oltre 1.000 euro, frutto di una truffa a danno di un’anziana signora di Pietrasanta. E’ accaduto ieri, quanto gli agenti della Polizia Stradale di Battifolle, durante il consueto pattugliamento dell’Autostrada del Sole, hanno fermato per un controllo un’autovettura Renault Captur diretta verso sud. I due occupanti sono sembrati,occhi degli esperti poliziotti, troppo agitati per un normale accertamento di Polizia e le loro spiegazioni, soprattutto riguardo ai motivi del loro viaggio, sono apparse confuse e contraddittorie, tanto che gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo anche al veicolo. L’occhio attento degli investigatori è caduto su di un sacchetto con il logo McDonald’s pieno di rifiuti che, stranamente, ...