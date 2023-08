Trovato in casa con della droga pronta per essere spacciata | nei guai 39enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata del 10 agosto, a Centola (Sa), i CarabinieriStazione di Centola – Palinuro, unitamente al Nucleo Operativo e RadiomobileCompagnia di Sapri, nonché a quelli del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, M.M.,di origini pugliesi, residente nella provincia di Milano e domiciliato per le vacanze estive nel centro turistico cilentano. I militari, nell’ambito dei predisposti servizi al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, in esito a perquisizione hanno rinvenuto nella disponibilità dell’indagato, presso la sua abitazione, sostanza stupefacente di vario tipo già suddivisa in confezioni, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 1.980,00 euro suddivisa in ...