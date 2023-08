Troppe crisi per il dio mercato Non è che alla fine aveva ragione Karl Marx?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Nel novembre 2008 la regina Elisabetta pose una domanda “ingenua” agli economisti riunitiLondon School of Economics, l’ateneo dove ha insegnato a lungo il profeta della religione neoliberista Friedrich von Hayek. “Perché non avete previsto la”? E non una“qualsiasi”, ma la più grande dai tempi del crollo del ’29. Gli economisti non sono stati in grado di rispondere. Non hanno saputo rispondere semplicemente perché secondo i loro libri quellanon doveva esserci. In molti hanno pensato e continuano a pensare che ad essere sbagliato sia il mondo e non le loro teorie. Qualcun altro ha però iniziato a porsi qualche interrogativo sulla validità delle tesi economiche dominanti. E a rileggere i libri di chi questelepreviste e descritte benissimo, tra ...