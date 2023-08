Trasporto aereo | Gasparri | ' capetto Ryanair predica bene e razzola ancora meglio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Ildi. Infatti vola tra i fondi pubblici. Ha stra-ragione il presidente della Regione Sicilia Schifani, il quale ricorda che, soltanto dall'aeroporto di Palermo, lanel 2022 ha preso 15 milioni di euro. E il liberismo a spese degli altri è molto facile da praticare. Si invocano i principi del libero mercato e poi si fa la compagnia ‘low cost' grazie ai contributi incassati da tante società aeroportuali. Gli utenti hanno avuto dei vantaggi per volare, in passato, a basso prezzo con, ma alla fine il costo ridotto di quei biglietti è stato pagato anche in maniera significativa con fondi pubblici delle società aeroportuali in particolare. ...