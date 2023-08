Tragedia all' Acquapark di Monopoli | affoga un bambino di quattro anni

(Di venerdì 11 agosto 2023) Undie mezzo è annegato all’interno di un, in provincia di Bari . Il piccolo era con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che si trovano all’interno della struttura. Mentre stava effettuando alcuni giochi d’acqua, secondo una prima ricostruzione, il piccolo potrebbe aver urtato il capo, per poi cadere in acqua. Al momento i carabinieri...

commentanell'acquapark di Monopoli , in provincia di Bari, dove un bambino di quattro anni e mezzo ...piccolo era con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che si trovano'...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici travolto e ucciso. Il conducente dell'auto positivo'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia:...... sicuramente in totale buona fede, afferma di non volere la privatizzazione della sanità,'ombra ... Come se non avessimo imparato nulla dalladel Covid - 19, come se non vedessimo in che ...

Tragedia all'interno di un acquapark: bambino di quattro anni annega in una piscina BrindisiReport

Tragedia nell'acquapark di Monopoli, in provincia di Bari, dove un bambino di quattro anni e mezzo è annegato. Il piccolo era con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che si trovano a ...Un bambino di quattro anni e mezzo è annegato all’interno di un Acquapark a Monopoli, in provincia di Bari. Il piccolo era con la sua famiglia e stava ...