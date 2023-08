Traffico Roma del 11-08-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 agosto 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale in città prudenza su via della Magliana Nuova Dov’è la polizia locale segnala un incidente nei pressi di via di Villa Bonelli ed in vista del cantiere che interesserà Piazza Pia da ieri modifiche alla viabilità in alcune strade di Prati cambia il senso di marcia in via Duilio via Attilio Regolo e via Fabio Massimo Oggi poi modifica per senso di marcia in via Varrone via Properzio via Terenzio via Virgilio e anche stanotte sarà chiuso alponte Vittorio Emanuele II con deviazioni dei percorsi bus a partire dalle 21 ed in questo mese di agosto e servizio della metro a Sara riprogrammato con la parziale chiusura di alcune tratte nelle giornate dal 11 al 24 di agosto in particolare da oggi 11 a domenica 13 agosto ...