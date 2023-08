Traffico Roma del 11-08-2023 ore 19 | 00

(Di venerdì 11 agosto 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

la rotta nazionale più trafficata rimaneFiumicino: 750 mila passeggeri. 'Le rotte spagnole ... e per questo chiederemo ai vettori ulteriore potenziamento di queste direttrici di', ...Come sempre il tracciato con maggiori carichi diè stato il Grande Raccordo Anulare didove il picco nel fine settimana è stato di 270mila veicoli. In Abruzzo lungo la SS714 "...Dal 2026 in poi, la rete di, seguendo il piano di UrbanV, si estenderà fino a comprendere 10 vertiporti, agevolando spostamenti rapidi e privi ditra le principali aree di transito e le ...

Traffico Roma del 11-08-2023 ore 18:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Un camion ha perso il rimorchio, che è uscito di strada, sulla Nettunense, creando una situazione di caos e traffico. E' successo ...Saranno circa 14 milioni gli italiani che partiranno per la settimana di Ferragosto. Ma un dubbio aleggia nelle menti dei turisti della Penisola (e non solo) in cerca di relax: in che ...