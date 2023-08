Traffico Roma del 11-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 agosto 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana regolare la circolazione sulla restante rete viaria della prudenza su via Mattia Battistini Dov’è la polizia locale segnala un incidente all’altezza di via Ennio Bonifazi ed in vista del cantiere che interesserà Piazza Pia da ieri modifiche alla viabilità in alcune strade di Pra si cambia il senso di marcia in via Duilio via Attilio Regolo e via Fabio Massimo Oggi poi modificato il senso di marcia in via Varrone via Properzio via Terenzio e via Virgilio anche stanotte sarà chiusa alponte Vittorio Emanuele II con deviazioni dei percorsi bus a partire dalle 21 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene tu Grazie per l’attenzione un ...