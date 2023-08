Traffico Roma del 11-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente con code sulla via Cassia Veientana nei pressi di via della Giustiniana direzione le rughe ma persulla-fiumicino in entrata sulla carreggiata esterna del raccordo terminate le code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Trionfale alla Cassia Veientana incidente con rallentamenti su via Portuense nei pressi di via Giuseppe Troiani in vista del cantiere che interesserà Piazza Pia da ieri modifiche alla viabilità in alcune strade di Prati cambia il senso di marcia in via Duilio via Attilio Regolo e via Fabio Massimo Oggi poi modificato il senso di marcia in via Barone via Properzio via Terenzio e via Virgilio a questa notte sarà chiuso alponte Vittorio Emanuele II con deviazioni dei percorsi bus a ...