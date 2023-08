Traffico Roma del 11-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 agosto 2023) Luceverdedalla redazione Buongiorno e ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani riaperta al transito in zona Portuense via Leonardo Greppi prima chiusa per incidente altezza via Belluzzo incidente con rallentamenti invece in Piazza di Porta San Giovanni nei pressi di viale Carlo Felice forti rallentamenti per un veicolo in fiamme su via Cristoforo Colombo al Largo Angelo Fochetti rallentamenti dovuti alintenso sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Pontina e laFiumicino terminate le code sulla via Pontina la strada ora è regolarmente percorribile ed oggi lo ricordiamo per agevolare la circolazione in questo secondo weekend di agosto i mezzi pesanti quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate resteranno Fermi dalle 16 alle 22 per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito ...