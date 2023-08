Traffico Roma del 11-08-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani chiusa alper incidente in zona Portuense via Leonardo Greppi altezza via Belluzzo nelle direzioni incidenti con forti rallentamenti anche in piazza Biagio pace siamo nei pressi del Ministero della Giustizia e poi su Viale Zambrini in prossimità di viale delle Repubbliche Marinare chiusa ma per lavori Viale di Villa Pamphili in direzione di Piazzale dei Quattro Venti Per quanto riguarda il raccordo anulare ilintenso sta provocando rallentamenti a tratti Code in carreggiata interna tra la Pontina è laFiumicino Ed oggi per agevolare la circolazione in questo secondo weekend di agosto i mezzi pesanti quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate resteranno Fermi dalle 16 alle 22 Dal Bo naturalmente quelli autorizzati per legge ...