Traffico Roma del 11-08-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno Mary trovati e redazione Sonia cerquetani in zona Portuense per incidente chiusa al transito via Leonardo Greppi tra via Belluzzo appellati nelle direzioni sul Raccordo Anulareintenso con rallentamenti E a tratti Code in carreggiata interna tra la Pontina è laFiumicino e poi più avanti altezza Appia invita del cantiere che interesserà Piazza Pia da ieri modifiche alla viabilità in alcune strade di Prati cambia il senso di marcia in via Duilio via Attilio Regolo in via Fabio Massimo Oggi poi modificato il senso di marcia in via Marrone via Properzio via Terenzio e via Virgilio anche stanotte sarà chiuso alponte Vittorio Emanuele II con deviazioni dei percorsi bus a partire dalle 21 Ed oggi per agevolare la circolazione in questo secondo weekend di agosto i mezzi ...