Traffico Roma del 11-08-2023 ore 07 | 30

(Di venerdì 11 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati in redazione Sonia cerquetani in aumento ilsu strade ed autostrade in direzione della capitale code sulla diramazioneSud a Torrenova raccordo anulare invita del cantiere che interesserà Piazza Pia da ieri modifiche alla viabilità in alcune strade di Prati cambia il senso di marcia in via Duilio via Attilio Regolo è in via Fabio Massimo Oggi poi modificato il senso di marcia in via Marrone via Properzio via Terenzio e via Virgilio anche stanotte sarà chiuso alponte Vittorio Emanuele II con deviazioni dei percorsi bus a partire dalle 21 Ed oggi per agevolare la circolazione in questo secondo weekend di agosto i mezzi pesanti quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate resteranno Fermi dalle 16 alle 22 Salvo naturalmente quelli autorizzati per legge per i ...