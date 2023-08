Traffico da bollino nero su strade e autostrade per l’esodo estivo | le previsioni per 11-13 agosto e il ponte di Ferragosto

Esodo estivo e giornate darosso sono "sorvegliati speciali" per la Polizia stradale, che già a partire da luglio ha ... della strada e dele assicurare tutti coloro che viaggiano a ...Il primo weekend di agosto Secondo fine settimana di agosto con un sabato dinero per le partenze del ponte di Ferragosto. In previsione dell'aumento delnella mattinata di sabato 12 ...Mentre nella mattinata di sabato 12 agosto si prevede ilnero (critico), con la situazione che dovrebbe leggermente migliorare nel pomeriggio, rimanendo comunque critica (...

Previsioni traffico autostrade 11-12-13 agosto: le giornate da bollino nero, rosso, giallo Fanpage.it

Bollino rosso e nero per il traffico con l'esodo estivo nel fine settimana che precede il Ferragosto: le strade e autostrade interessate.Flussi di traffico in crescita a luglio secondo l’Osservatorio del traffico Anas rispetto all’anno scorso: +2% su gran parte d'Italia, con un picco al Sud del +4% e in Sicilia del +5%. Sulla rete Anas ...