Tracce di legionella sulla “nave lager” inglese per migranti | sbarcati i primi 39 occupanti Imbarazzo del governo

(Di venerdì 11 agosto 2023)dia bordo della Bibby Stockholm, la chiatta-alveare ormeggiata da qualche giorno al largo di Portland, nel Dorset (Inghilterra meridionale) per dare alloggio in mare, in stato di semireclusione, fino a 500 uomini adulti. I 39 individui fatti imbarcare faticosamente finora tra le proteste, a partire dal 7 agosto, sono stati quindi evacuati in seguito alla scoperta del contagiosissimo batterio della sindrome del legionario (o legionellosi) fra le tubature delle cabine. Il ministero dell’Interno, guidato da Suella Braverman, falco anti-immigrazione , ha provato a minimizzare la cosa alla stregua d’una misura “temporanea”, sottolineando come al momento nessuno dei 39manifesti “sintomi di contagio”. Mentre ha precisato che nessuno tornerà a bordo prima di una sanificazione generale e di “garanzie certe”. I ...

