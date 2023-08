(Di venerdì 11 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno riportato inStati Uniti 266di pregevole valore, stimati approssimativamente sul mercato mondiale dei beni culturali in svariate decine di milioni di euro. Il patrimonio, risalente a un arco temporale che va dall’età Villanoviana (IX/VIII sec a.C.), alla civiltà etrusca (VII/IV sec. a.C.), alla Magna Grecia (V/III sec. a.C.) fino all’età romana imperiale (I-II sec d.C.), era giunto oltreoceano negli ultimi decenni del secolo scorso per essere smerciato da trafficanti internazionali. Questo risultato è stato ottenuto in seguito a indagini capillari coordinate dalla magistraturana e dalla Procura Distrettuale di Manhattan (DAO – District Attorney’s Office di New York), con l’Assistant ...

Bragg, il Console Aggiunto d'a New York, Cesare Bieller, il Comandante dei Carabinieri TPC, Generale di Brigata Vincenzo Molinese, il Vice Procuratore del DAO di Manhattan, Colonnello Matthew ...Meteo, nel weekend arriva sull'l'Anticiclone Africano Nerone: maanche temporali e grandine - L'Estate torna ad alzare la voce: allargando il nostro sguardo all'intero scacchiere emisferico, possiamo notare come da ...a salire i prezzi di benzina e diesel Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,938 euro/litro (1,935 la ...

Tornano in Italia dagli Usa 266 reperti archeologici - Ildenaro.it Il Denaro

Da venerdì 11 agosto al via i 32esimi di finale: come seguire tutti i match in diretta su Mediaset, il programma completo e gli orari tv e streaming ...Il paese vanta una lunga tradizione nei giochi pirotecnici. A esibirsi gli specialisti della Parente Fireworks ...