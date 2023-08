Tornano in Italia dagli Usa 266 reperti archeologici

(Di venerdì 11 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno riportato inStati Uniti 266di pregevole valore, stimati approssimativamente sul mercato mondiale dei beni culturali in svariate decine di milioni di euro.Il patrimonio, risalente a un arco temporale che va dall'età Villanoviana (IX/VIII sec a.C.), alla civiltà etrusca (VII/IV sec. a.C.), alla Magna Grecia (V/III sec. a.C.) fino all'età romana imperiale (I-II sec d.C.), era giunto oltreoceano negli ultimi decenni del secolo scorso per essere smerciato da trafficanti internazionali.Questo risultato è stato ottenuto in seguito a indagini capillari coordinate dalla magistraturana e dalla Procura Distrettuale di Manhattan (DAO – District Attorney's Office di New York), con l'Assistant ...

