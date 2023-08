Tornano in Italia 266 reperti archeologici trafugati negli Usa. Chi è il mercante d'arte dietro il traffico illecito

(Di venerdì 11 agosto 2023) 266Stati Uniti sono stati riportati in. Un patrimonio stimato approssimativamente sul mercato dei beni culturali in svariate decine di milioni di euro e risalente a un arco temporale che va dall’età Villanoviana (IX/VIII sec a.C.), alla civiltà etrusca (VII/IV sec. a.C.), alla Magna Grecia (V/III sec. a.C.) fino all’età romana imperiale (I-II sec d.C.) arrivatoStates –ultimi decenni del secolo scorso – per essere smerciato da trafficanti internazionali. Il successo dell’operazione è frutto della collaborazione tra magistraturana e Procura distrettuale di Manhattan che con «l’Assistant District Attorney NY, Colonnello Matthew Bogdanos e i colleghi di Homeland Security Investigations ...

ROMA - I carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno riportato in Italia dagli Stati Uniti 266 reperti archeologici di pregevole valore, stimati approssimativamente sul mercato mondiale dei beni culturali in svariate decine di milioni di euro.

