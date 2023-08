Torna illegalmente in Italia | uomo arrestato dai Carabinieri

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 11 agosto 2023)in41ennedaidi Ariano Irpino per fuga dal suo paese di originein: ieri pomeriggio a Carife, idella Compagnia di Ariano Irpino, nel corso delle attività di monitoraggio del territorio, hanno controllato di un 41enne di origini rumene, insenza fissa dimora. Dall’interrogazione alla banca dati delle Forze dell’Ordine, l’risultava destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale, già eseguito lo scorso mese di maggio. L’, in quel momento era insenza alcuna autorizzazione ed in violazione di quanto disposto dalla ...