Torino | detenuta si lascia morire di fame in carcere

(Di venerdì 11 agosto 2023) La donna di origini nigeriane aveva 43 anni. Ilaria Cucchi: "Tragedia che non può essere tollerata, lo Stato è responsabile" Una donna di origine nigeriana di 43 anni si èta didineldidove era. “È deceduta intorno alle 3, nell’articolazione di salute mentale presso cui era ristretta, e la morte è stata accertata dal personale medico e paramedico del 118, immediatamente chiamato dagli agenti”, riferisce il segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe, Vicente Santilli. “La donna, entrata inpoco dopo la metà del luglio scorso, si era da subito rifiutata di assumere alimenti – spiega Santilli – rifiutava ogni cura e sollecitazione a mangiare e persino i ricoveri in ospedale”. “Il caso della ...

