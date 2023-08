(Di venerdì 11 agosto 2023) Questa laaggiornata al 16 luglio 2023, ovvero dopo i Giochi Europei edei, delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il. Assegnate finora 64 carte olimpiche non nominali, 8 per ogni gara individuale: l’Italia ha centrato finora soltanto un passcarabina 10ad aria compressa maschile con Danilo Dennis Sollazzo. Le restanti quote (per ogni gara individuale) saranno distribuite nel 2023 e nel 2024: 4 ai2023 di Baku (Azerbaigian), 2 agli Europei 10m 2024 di Gyor (Ungheria), 2 al Torneo di qualificazione olimpica 2024 di Rio (Brasile), e 2 agli Europei 25-50m 2024 di Osijek (Croazia). Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà il 9 giugno 2024: il ...

Tiro a segno, la situazione degli italiani nel ranking olimpico prima dei Mondiali. Paolo Monna primo dei non qualificati nella pistola 10 metri OA Sport

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una me ...Nel corso delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il tiro a segno sono state assegnate finora 64 carte olimpiche non nominali, 8 per ciascuna gara individuale. L'Italia ha centrato ...