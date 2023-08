Tim | il Mef entra in Netco con il 20% | resta l’incognita Vivendi

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tim si mette in mostra a Piazza Affari. Dopo il memorandum siglato tra il Mef e il fondo statunitense Kkr, la società segna un rialzo teorico del 3%. L'accordo prevede un'offerta vincolante che stabilisce tra l'altro l'ingresso del Mef, con una quota fino al 20% nella, la società della rete, di Tim. Rete Tim: al via accordo Era da alcuni giorni che il mercato spingeva il titolo di Tim e ieri vedendo arrivare l’accordo e dunque la ristrutturazione del gruppo ha prezzato il titolo del 2,75% a 0,28 euro. Ieri sera si è infatti firmato il memorandum of understanding tra il Mef e Kkr per la partita della rete Tim. Il Tesoro entrerà in, con una quota minoritaria fino al 20% ma l'intesa sottolinea che "i termini dell'offerta dal punto di vista dei rapporti tra le parti prevedono un ruolo decisivo del governo nella definizione delle scelte ...