Tim | accordo Mef-Kkr | offerta vincolante Il Tesoro avrà il 20%

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il ministero di Economia e Finanza e il fondo americano Kkr hanno siglato un'intesa su Tim. È stato firmato un Memorandum of understanding, unche prevede un'e l'ingresso del Mef nella Netco, la società della rete, di Tim. Kkr dovrà presentare la proposta entro il 30 settembre. Il mercato da alcuni giorni spinge il titolo e ieri lo ha apprezzato del 2,75% a 0,28 euro, perché vede finalmente arrivare una ristrutturazione del gruppo, Kkr perché ora ha un alleato di peso per chiudere l'operazione e in un certo senso la blinda; non ultima Tim che può così dare esecuzione al piano disegnato oltre un anno fa.

