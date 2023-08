Tieniti forte! Sta per uscire una splendida collezione Bape x Inter Miami

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'effetto Messi è devastante. Basta guardare l'esultanza sfrenata del presidente dell', il solitamente contenuto David Beckham, per l'ultima rete dell'argentino su punizione contro Dallas.è già ai suoi piedi, quelli che nelle prime sette uscite ufficiali gli hanno permesso di segnare già 7 gol - hai letto bene: 7 - facendo sognare in grande una tifoseria che mai aveva assistito a uno spettacolo simile. Buon per, il marchio giapponese di streetwear, che ha appena annunciato la collaborazione con l'per una capsule collection in uscita il 19 agosto. C'è da scommetterci, quindi, che la(che comprende felpe con cappuccio, t-shirt, pantaloncini e cappellini) andrà a ruba, sulle ali dell'entusiasmo di una città che segue con ...