Terra Amara | Mediaset Sospende Le Puntate Inedite!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 11 agosto 2023)ha deciso dire leinedite per il periodo estivo, mandando in vacanza l’amata soap turca. Dal mese di settembre tutto tornerà normale con qualche novità…è una delle soap più viste del pomeriggio di Canale 5, e già da qualche tempo si era parlato di una sospensione. Ora, è stato confermato che, dalla metà di agosto in poi, la telenovela andrà in vacanza per poi tornare a settembre con delle belle sorprese per il pubblico. Nel periodo estivo, quindi, i telespettatori non potranno vedere le vicende della soap turca.: la soap va in vacanza da metà agosto!è una delle soap opera turche più seguite in assoluto. Le vicende di Zuleyha ...