Terra Amara e Beautiful sospesi | ecco come cambia il palinsesto Mediaset

(Di venerdì 11 agosto 2023) Le due amatissime soap di Canale 5 vanno in pausa. La prima a chiudere sarà, dopo il tour de force degli ultimi anni. Venerdì 11 agosto saluterà quindi il suo pubblico, per poi tornare in onda lunedì 21 agosto con le nuove puntate, ore 13:45. In pausa anche. Da domenica 13 agosto ripartirà dal primo episodio, sostituendo, con le repliche, La L'articolo proviene da KontroKultura.

e Beautiful, ad esempio, viaggiano su una soglia che supera il muro del 22% di share, con picchi che hanno raggiunto anche il 26% in daytime. Tuttavia, malgrado gli ascolti non sempre ...Il pubblico delle soap può tirare un sospiro di sollievo, le loro serie televisive preferite vanno in pausa , ma solo per pochi giorni. Dalla seguitissima, alla veterana Beautiful , all'ultima arrivata in casa Mediaset My Home My Destiny , tutte le soap soap opera si prendono qualche giorno di riposo, senza abbandonare del tutto il loro ...Per passare poi alle storie di passioni rosso - Istanbul di, serie turca dove la correlazione tra corna, grilletto facile, chiacchiere e (vedremo) addirittura pugnalate è una drammatica ...

I nuovi episodi di Beautiful e Terra Amara andranno in onda fino a venerdì 11 agosto, poi le due soap si fermeranno per lasciare spazio alle repliche ...Terra amara, spoiler: Sevda andrà a vivere alla tenuta Yaman Terra amara focalizzerà l’attenzione su una scoperta sconvolgente che ...